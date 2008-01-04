Дані ВООЗ: Українські школярі перші у світі по алкоголізму

Українська та ізраїльська молодь посіли перше та друге місця в світі в рейтингу споживання алкоголю серед дітей та молоді.

Такі дані містяться у новому дослідженні Всесвітньої організації здоров`я, повідомляє Німецька хвиля.

У рамках дослідження науковці опитали понад 200 тисяч учнів 5-го, 8-го та 10-го класів із 41-ї країни світу.

За результатами отриманого матеріалу вчені склали список країн, починаючи тими, де явище підліткового алкоголізму набуло особливо загрозливого масштабу.

Перше місце - за Україною, де 40 відсотків підлітків вживають алкогольні напої принаймні раз на місяць.

На другому опинилися молоді ізраїльтяни з 28 відсотками любителів горілчаного. Далі в списку - Чехія. Російські школярі посіли 15 сходинку, а замикає список Ісландія та Ірландія.

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