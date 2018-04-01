Вплив геомагнітних бур на здоров`я людини

У січні, "невеликі геомагнітні бурі найбільш очікувані 6-8 і 12-18 числа". "У перші дні нового року очікується спокійна геомагнітна обстановка", - завірили учені.

Від 30 до 40 малих магнітних бур очікують у 2008 році. Про це повідомив завідувач лабораторії Інституту земного магнетизму, іоносфери і поширення радіохвиль ім. Пушкова РАН Анатолій Бєлов.

"Очікується, що в 2008 році сонячна і геомагнітна активність будуть низькими, характерними для мінімуму сонячного циклу, - сказав учений. - Проте, в порівнянні з 2007 роком, активність, найімовірніше, збільшиться". "Очікуємо на 30-40 магнітних бур в рік, напевне, малих", - відзначив Белов, уточнивши, що "геомагнітні коливання найімовірніше спостерігатимуться у березні-квітні та вересні-жовтні". При цьому, "у другій половині року вони вірогідніші, ніж в першій", додав він.

"2007 рік став роком дуже низької сонячної і геомагнітної активності, - розповів Белов. - На Сонці було мало плям, і майже зникли значні спалахи". "Для магнітного поля Землі 2007 рік виявився найспокійнішим за 76 останніх років регулярних спостережень, - констатував він. - За весь рік зареєстровано всього 22 геомагнітні бурі, майже всі вони були малими".

Тож який орган відповідає в нашому організмі за те, щоб реагувати і регулювати все, що пов`язане зі змінами у довкіллі? Фахівці припускають, що своєрідні "антени", що вловлюють погодні зміни, розміщені на стінках сонної артерії. Якщо тиск у судинах раптово падає, це зумовлює рефлекс убезпечення організму від колапсу кровообігу. Сигнал про це, через спинний мозок, передається у кору великих півкуль. З одного боку, це рятує організм від повної зупинки кровообігу. З іншої – істотно позначається на стані і самопочутті. Такі процеси можуть відбуватися в організмі і за несподіваного потеплення, і за різкого похолодання. Відновити бадьорість допомагають елементарні заходи, про які ми часто забуваємо. Намагайтеся висипатися, регулярно харчуватися (бажано їсти гаряче, хоч раз на день) і давати тілу хоча б мінімальне навантаження: робіть зарядку вдома або двічі-тричі на тиждень відвідуйте спортзал.

Додадуть енергії і будь-які водні процедури: контрастний душ, басейн, ванна з ароматними оліями цитрусових. Допоможе зберегти бадьорість вживання вітамінів групи В, аскорбінки, магнію, селену і кальцію. За призначенням лікаря можна також вживати ноотропні препарати, що покращують роботу мозку. Людина - істота світлолюбна. Коли нам достатньо світла, ми почуваємося спокійно і комфортно, а у сутінках та в темноті відчуваємо незрозумілу тривожність і втому. Починаємо хандрити, скаржитися на депресивний стан. Тому прислухайтеся до порад психотерапевтів: більше гуляйте, поки надворі ще видно, а вдома встановіть потужні лампи денного світла - адже незабаром світловий день стане зовсім коротким.

За матеріалами www.upmonitor.ru