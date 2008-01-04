У Британії - смерть від коров`ячого сказу

Новий випадок загибелі людини від коров`ячого сказу (варіант хвороби Кройцфельдта-Якоба) зафіксований у Великобританії. 39-річна жінка, що померла нещодавно, генетично відрізняється від всіх попередніх хворих. Це означає, що круг потенційних жертв невиліковного захворювання може значно розширитися.

Варіант хвороби Кройцфельдта-Якоба - різновид губчастого енцефаліту - викликається видозміненими білками-пріонами, які потрапляють в організм з м`ясом інфікованих тварин. При зустрічі з нормальним пріоном, що грає важливу роль в життєдіяльності нервових клітин, деформовані білки міняють і його структуру - таким чином захворювання розповсюджується по нервовій тканині організму.

У більш ніж 160 пацієнтів, хворих коров`ячим сказом, структура пріонового білка кодувалася двома однаковими копіями генів (MM). Це давало підстави припускати, що захворювання може бути небезпечним для невеликої групи людей у яких є така комбінація генів. Проте жінка, що померла наприкінці минулого року, була носієм інших варіантів даного гена (VV). Тож йдеться про невідомий різновид коров`ячого сказу, що представляє небезпеку для нової групи людей.

Захворювання, викликані пріонами, розвиваються украй поволі і не піддаються виявленню на ранніх стадіях. Небезпека коров`ячого сказу полягає в тому, що зараження може відбутися при переливанні крові або при пересадці органів хворої людини. Пік захворюваності людей коров`ячим сказом доводиться у Великобританії на початок 2000-х років. Поява нової форми інфекції зараз може бути пов`язана з тривалішим інкубаційним періодом, а це означає, що в майбутньому країні може загрожувати друга хвиля коров`ячого сказу серед людей.

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