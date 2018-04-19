Одещина: протитуберкульозні диспансери планують перевести в обласне підпорядкування

Віце-прем'єр-міністр Костянтин Грищенко закликав керівництво Одеської області перевести протитуберкульозні диспансери в обласне підпорядкування

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час розширеної наради з адміністративним активом регіону. Він зазначив, що в регіоні склалася непроста ситуація з захворюваністю на туберкульоз.

За його словами, в 2013 році обласна рада затвердила цільову програму протидії захворюваності на туберкульоз, що «є дуже важливим для подолання проблеми».

«Пропоную керівництву Одеської області відпрацювати питання завершення централізації і переведення всіх тубдиспансерів на обласний бюджет для подальшої раціональної реструктуризації і оптимізації загального залишкового фонду», - сказав Грищенко.

Він додав, що необхідно забезпечити вивчення та впровадження лікарями положень і вимог уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної та третинної медичної допомоги щодо організації амбулаторного лікування хворих на туберкульоз у закладах первинної медичної допомоги.

«Необхідно розробити відповідні локальні протоколи маршрути хворих на туберкульоз, які отримують амбулаторне лікування», - заявив Грищенко.