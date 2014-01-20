Завтра в Україні - хуртовини

Завтра в Україні очікуються складні погодні умови: сильні снігопади, хуртовини, у Волинській, Рівненській, центральних, а вдень і в східних областях місцями сильний сніг, у північних областях невеликий сніг.

Температура вночі 8-13°, вдень 6-11° морозу, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Луганщині вночі 17-22°, вдень 12-14° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На Прикарпатті, Вінниччині та у південних областях мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади, ожеледь, подекуди сильна ожеледь; температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Криму та на Закарпатті дощ, температура вночі 0-5° тепла вдень 7-12° тепла. На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області у вівторок - невеликий сніг, слабка хуртовина, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с, поривчастий.

Температура по області вночі 9-14°, вдень 6-11° морозу, у Києві вночі 9-11°, вдень 6-8° морозу.