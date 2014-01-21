У черзі на житло 20 тисяч українських дітей-сиріт

Прем’єр-міністр Микола Азаров доручив якнайшвидше вирішити питання забезпечення житлом та першим робочим місцем дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Про це він сказав під час щотижневої робочої наради, яка пройшла під його головуванням в Будинку уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

На нараді, зокрема, йшлося про те, що в черзі перебуває понад 20 тис. сиріт. За минулий рік їм вдалося надати 850 помешкань. Це втричі більше, ніж два роки тому, але такі темпи вирішення проблеми незадовільні, зазначили в Департаменті інформації.

«Якщо такими темпами будемо вирішувати, то ця дитина встигне стати дідом до того часу, як отримає квартиру, - сказав Азаров. - Ми повинні вирішити проблему в недалекому майбутньому».

Прем’єр-міністр доручив якнайшвидше вирішити питання забезпечення житлом та роботою дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, зокрема за рахунок функціонування системи соціальних гуртожитків та бронювання робочих місць на підприємствах.

Розробити програму комплексного вирішення питання забезпечення житлом дітей-сиріт доручено віце-прем’єр-міністру Олександру Вілкулу.

На нараді розглянуто шляхи вирішення питання забезпечення сиріт у Луганській та Одеській областях, і прийнято рішення поширити позитивний досвід на всю Україну. Зокрема, йдеться про житловий фонд соціального призначення, створення соціальних гуртожитків, приведення існуючого житла, яке належить сиротам, в належний стан, погашення заборгованості з комунальних послуг за житло, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам тощо, зазначається в повідомленні.