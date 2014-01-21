В Україні - проблеми з "дитячими виплатами"

Прем'єр-міністр Микола Азаров доручив відповідальним посадовцям негайно вжити заходів для виправлення ситуації з «дитячими виплатами».

Відповідне завдання глава уряду озвучив під час щотижневої наради під його головуванням, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Азаров жорстко поставив питання щодо неприпустимості затримок виплат. При цьому він наголосив, що жодні тривалі вихідні не можуть бути виправданням неповороткості чиновників, які не забезпечили, щоб родини з дітьми своєчасно отримали гроші.

Прем’єр доручив Міністерству соціальної політики та Міністерству фінансів вжити невідкладних заходів для виправлення ситуації, наголосивши, що забезпечення надходження відповідних грошей до родин – прямий обов’язок відповідних міністерств та їхніх керівників.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня Азаров запевнив, що проблему із затримкою «дитячих виплат» буде вирішено протягом 10 днів

Він уточнив, що на сьогодні з 3,6 млрд грн, передбачених на «дитячі виплати», "перераховано приблизно половину, а частину, що залишилася, буде перераховано в найближчі 10 днів".

За словами Азарова, ухвалення бюджету на 2014 рік дає можливість забезпечити усі заплановані виплати.