В Україні через негоду знеструмлено понад 380 населених пунктів

У чотирьох областях України та в Криму через негоду знеструмлено понад 380 населених пунктів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у ніч з 20 на 21 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 381 населеного пункту у чотирьох областях та АР Крим, а саме: в Одеській – 195 н.п., у Криму - 72 н.п., у Львівській – 56 н.п., у Херсонській – 35 н.п. та у Миколаївській – 23 н.п.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.