Вітамін В3 знімає запалення в кишечнику

Раціон, багатий клітковиною, здатний знизити ризик запалення кишечника і раку. Це відомий факт. Але останні дослідження говорять про те, що аналогічні властивості має і вітамін В3, ніацин, пише Meddaily.ru з посиланням на Medical News Today. Фахівці пропонують поєднувати добавки з вітаміном і спеціальну дієту.

Вони вивели мишей без рецептора Gpr109a, що штовхало тварин до раку і запалення кишечника. Але введення ніацину в умовах відсутності корисних бактерій в кишечнику змушувало імунні клітини переходити в протизапальний режим. Отже, при дієті, багатій на клітковину, корисні бактерії прекрасно себе почувають.

Споживання клітковини призводить до вироблення бутирату, активуючого рецептор Gpr109a в імунних клітинах - макрофагах і дендритних клітинах кишечника. Ці клітини виробляють протизапальні молекули і передають сигнали Т-клітинам, ключовому елементу імунної системи. Це, в свою чергу, змушує Т-клітини виробляти протизапальні молекули. Плюс, епітеліальні клітини, що вистилають кишечник, під впливом бутирату починають виділяти цитокіни - білки, що сприяють затягування ран.

Вчені вважають, що великі дози ніацину можуть допомогти в лікуванні або превентивній терапії виразкового коліту, хвороби Крона і колоректального раку, а також сімейного аденоматозного поліпозу. Зараз фахівці готуються до клінічних випробувань.