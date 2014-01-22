Завтра в Україні - невеликий сніг

Завтра в Україні очікується невеликий сніг, у східних областях помірний, лише у південних, а вдень і в західних областях без опадів.

На дорогах ожеледиця; в окремих районах південних областей утримається сильна ожеледь, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу; в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській області та на півдні Одещини вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу; у Криму та на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві та області у четвер - невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 7-12° морозу, у Києві вночі 11-13°, вдень 9-11° морозу.