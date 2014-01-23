На жаль, робота комунальних служб залишає бажати кращого і асфальт майже у всьому місті покритий крижаною кіркою. Ходити по ній, практично не маючи зчеплення з підошвами взуття, не тільки незручно, але й небезпечно. Адже падати в таку пору року вельми травматично і наші крихкі кістки ламаються просто на раз, пише Lady.tochka.net.

І якщо з вами трапилася ця неприємність, дуже важливо розпізнати перелом, швидко звернутися до лікарні, а до цього правильно надати собі першу допомогу.

Отже, у вас перелом, якщо:

- Ви відчуваєте різкий біль в руці або нозі після травми, неможливість нею поворухнути.

- З'являється зростаюча на очах пухлина в місці пошкодження.

- Деформація кінцівки видна неозброєним оком.

- Можливо при падінні (ударі) ви самі почули хрускіт.

Порядок надання допомоги при переломі:

1. Забезпечити спокій: уникайте будь-яких рухів, що викликають біль. При підозрі на будь-який вид перелому не міняти положення тіла.

2. Зафіксувати ушкоджену частину тіла: накладіть шину - з дошки, палиці, шматки фанери, гілки, парасольки, і т. п. Шина накладається прямо на одяг і примотується до тіла в трьох-чотирьох місцях м'якою матерією. При переломі великої кістки (стегнової або плечової), шиною фіксують одночасно три суглоба (вся рука або нога), а при переломі дрібніших кісток - лише вищі і нижчі суглоби.

3. Пошкоджену кінцівку, зафіксовану шиною, по можливості підняти вище рівня серця. АЛЕ, тільки якщо маніпуляції з кінцівкою не заподіюють додаткового болю.

Категорично не можна при переломі: міняти положення тіла, не наклавши попередньо шину.