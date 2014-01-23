Як правильно надавати допомогу при опіках

Напевно, кожна господиня рано чи пізно стикалася з такою неприємною проблемою, як побутовий опік. Неакуратний рух біля праски, плити або духовки, чайник, що підтікає або гаряча каструля - і опік вам забезпечено. Але ж опіки часто залишають негарні сліди на ніжній жіночій шкірі, а нам це зовсім ні до чого, пише Lady.tochka.net.

Так що наше завдання - запобігти всім наслідкам швидко і безболісно. І навіть якщо в цей момент під рукою немає медикаментозних засобів - не впадайте у відчай! Народні методи спрацюють навіть ефективніше.

Відразу обумовимось: тут ми будемо лікувати легкі опіки. При сильних опіках з утворенням пухирів накладіть на них стерильну пов'язку (бинт або пропрасовану праскою тканину) і обов'язково відразу ж викличте лікаря додому.

- Опікові поверхні здавна лікували за допомогою капусти. Для цього потрібно подрібнити капустяне листя, змішати їх з яєчним білком і регулярно прикладати до обпаленого місця.

- Сиру очищену картоплину натерти на дрібній тертці, отриману масу прикласти до обпаленого місця, прикривши зверху або зав'язавши тканиною.

- Аби полегшити біль, а також з лікувальною метою використовують і сік чорноплідної горобини.

- При поверхневих ранах добре знімає біль міцний розчин цукру.

- Можна скористатися і збитим яйцем або сумішшю збитого в піну яєчного білка з 1 столовою ложкою рослинного масла. Місце опіку потрібно змащувати часто.

- Рекомендується змащувати обпечене місце медом протягом двох днів.

- Кілька листя алое пропустити через м'ясорубку або натерти на тертці, попередньо знявши з них шкірку. Віджати сік. На обоження місця накладати компреси з марлі, змоченій в цьому соку. Міняти кожні 2-3 години.

- Знімає опікову біль і запобігає утворенню пухирів пов'язка зі свіжого сиру. Її треба міняти двічі на день.

- Біль затихне, якщо потовченим в порошок деревним вугіллям посипати уражене місце. Пухирі при цьому не утворюються.

- Відваріть вкруту 5 курячих яєць, вийміть жовтки і смажте їх на сковорідці на повільному вогні до тих пір, поки не вийде чорна тягуча мазь. Якщо цією маззю змастити обпечені місця, то вони заживають надзвичайно швидко.

- Добре допомагає олія з кульбаб. Подрібнений корінь кульбаби залити рослинною олією з розрахунку 1:10. Настоювати протягом доби. Потім на годину поставити на водяну баню.

- При найлегшому варіанті опіку (просте почервоніння шкіри) підставте уражену частину тіла під струмінь холодної води і потримайте, поки не стихне біль. Потім змастіть опікову поверхню 70-градусним спиртом або одеколоном.