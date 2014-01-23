В Україні знеструмлено 453 населених пункти

У п‘яти областях України через негоду знеструмлено 453 населених пункти. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в Одеській області знеструмлено 168 населених пунктів, у Миколаївській – 148, у Херсонській – 113, у Криму – 21, у Львівській – 3. До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго та підрозділи ДСНС областей. Ситуація перебуває під контролем ДСНС України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter