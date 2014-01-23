Вівсянка очистить організм від шлаків

Вівсянка має безліч корисних властивостей, а саме: нормалізує згущення крові, контролює засвоєння організмом жиру, додає гладкості шкірі, а волосся робить шовковистим і блискучим. Корисна вівсянка і для кишечника. Подрібнені зерна є для кишечника своєрідним скрабом, оскільки вони ефективно очищають його стінки від "сміття". У вівсянці містяться дуже важливі для нормальної життєдіяльності організму мікроелементи: магній, хром, йод, калій, фосфор, залізо, фтор, марганець, вітаміни А і Е.

Нормалізації обмінних процесів в організмі і виведенню шлаків сприяють фосфоліпіди. Досить з`їсти о 100 грам вівсяних пластівців, щоб покрити 3-добову потребу організму у вітаміні В1 і 50% добову норму у вітаміні В2.