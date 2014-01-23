Як зігрітися в зимову холоднечу

Незважаючи на те, що температура за вікном істотно знизилася, фахівці не рекомендують відмовлятися від прогулянок на свіжому повітрі, адже для підтримки гарного самопочуття рухатися просто необхідно. Проте нагадують, що коли температура опускається нижче слід одягатися навіть трохи тепліше, ніж зазвичай. Це необхідно для того, щоб організм встиг адаптуватись до нових погодних умов, пише days-ua.com.

Отже, якщо ти хочеш навіть в лютий мороз відчувати себе тепло і комфортно, візьми на замітку ці прості прийоми:

- Одягайся багатошарово. Це означає, що краще надіти дві-три легких кофти, ніж одну теплу. Так тепло буде зберігатися краще, та й якщо тобі стане жарко, ти завжди зможеш зняти зайвий одяг.

- Якщо йдеш на вулицю, віддавай перевагу теплому неслизькому взутті з товстою підошвою. Пам’ятай, що теплі шкарпетки і термостельки допоможуть зберігати ноги в теплі.

- Не виходь на вулицю голодною, перед виходом з будинку обов’язково потрібно хоча б перекусити.

- Взимку регулярно пий гарячі напої і, принаймні, один раз в день їж гарячу їжу, супи. Це допоможе підтримувати рівень енергії.

- Не сиди довго на одному місці, намагайся більше рухатися.

- Якщо тобі холодно в приміщенні, щоб утримати тепло, потрібно обов’язково закрити всі щілини, закривати фіранки на вікнах і дверях.

- У спальні й кімнаті, де проводиш більшу частину часу, підтримуй температуру в 18-21 ° с. Якщо всі кімнати опалювати не виходить, підтримуй тепло в кімнаті, де проводиш більшу частину часу протягом дня, а спальню нагрівай безпосередньо перед тим, як відправитися спати.