В Україні за добу вивільнили зі снігових заметів 50 автомобілів

В Україні минулої доби рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій за допомогою спецтехніки вивільнили зі снігових заметів 49 автомобілів, функціонує майже 3,4 тис. пунктів обігріву.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Як зазначається, у зв‘язку з ускладненням погодних умов і суттєвим зниженням температури повітря в окремих регіонах України кількість пунктів обігріву, які розгортають рятувальниками та органами місцевої влади, за минулу добу збільшилася до 3384. Більшість їх розташована у північних, центральних та східних регіонах, де температура повітря знизилася нижче -10 градусів морозу і де очікується подальше її зниження. Протягом 22 січня у пунктах обігріву було надано допомогу 944 громадянам, а з початку роботи пунктів обігріву – 19698 особам.

Водночас працівники територіальних підрозділів ДСНС України надають допомогу населенню і в інших складних ситуаціях. Наприклад, у Вінницькій області рятувальники відновлюють зруйнований негодою понтонний міст через Південний Буг. Цей міст забезпечує транспортне та пішохідне сполучення між селами Воробіївка та Нова Миколаївка. Кріплення мосту зі сторони села Нова Миколаївка не витримало навантаження снігу, у результаті чого понтонний міст течією віднесло до берега села Воробіївка. Наразі міст знаходиться на плаву, закріплений тросом. Конструктивні елементи мосту деформації не зазнали.

З 20 по 23 січня до ліквідації наслідків зимової негоди в Одеській області були задіяні 37 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки та 150 чоловік особового складу. За цей період рятувальники 27 разів виїжджали на прибирання повалених дерев з проїзних частин в м. Одеса та області. Усього за час ускладнення погодних умов рятувальниками було розпилені та прибрано залишки 42 дерев.

Нагадаємо, у найближчі дні очікується зниження температури повітря у більшості регіонів до –15-20°С, а на півночі і в центральній частині України –20-25°С.

Відповідно до затвердженого на початку листопада 2013 року Плану протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації зимового періоду 2013/2014 у постійній готовності перебуває міжвідомче угрупування сил від ДСНС України, Міноборони, МВС, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Мінрегіону загальною чисельністю близько 40 тис. осіб та 11 тис. 750 одиниць основної техніки.