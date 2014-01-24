Правила надання першої допомоги - до приходу "швидкої"

Біда може статися де завгодно: вдома, на вулиці, на дорозі, при аваріях і катастрофах. Дуже часто потерпілий гине не через важкість травми, а через відсутність елементарних знань з питань надання першої медичної допомоги у людей поруч.

Навіть найшвидшу допомогу необхідно дочекатися, а це дуже часто найбільш вирішальні 10-15-20 хвилин, і тільки від правильних і холоднокровних дій людей, що пербувають поруч у цей момент, залежить порятунок життя людини.

Перш за все необхідно забрати потерпілого з-під завалів або води, загасити палаючий одяг, винести з палаючого приміщення або зони забруднення отруйними речовинами, витягти з машини, вагона тощо.

Важливо вміти швидко і правильно оцінити стан людини.

При огляді спочатку встановити, жива вона чи мертва, потім визначити тяжкість поранення або травми, тривалість кровотечі.

І не втрачаючи хвилини життя потерпілого, починати надання медичної допомоги.

Постарайтеся убезпечити себе і потерпілого.

Тримайте його в теплі, використовуйте всі можливості для його зігрівання, за відсутності ковдр і грілок застосовуйте пляшки з гарячою водою, камені і цеглу, нагріті на багатті.

Якщо у потерпілого немає поранення живота і він притомний, то, якщо дозволяють умови, давайте йому якомога більше пиття, найкраще води з додаванням солі (одна чайна ложка) і питної соди (половина чайної ложки) на 1 літр води.

При ранах живота замість пиття слід прикладати до губ змочені водою серветки, носові хустки, губки.

Коли відбувається трагедія, не завжди є можливість використовувати засоби і медикаменти з аптечки. Допомога затримується, немає можливості повідомити в служби порятунку. Ми розгублені, бачачи безпорадних постраждалих, і немає нічого, щоб їм допомогти.

Озирніться навколо. Використовуйте і застосовуйте все, що не зашкодить постраждалим.

Що робити не можна, щоб не погіршити стан потерпілого.

Переносити потерпілого на інше місце, якщо йому не загрожує вогонь, обвалення конструкцій будівлі, а слід робити штучне дихання або надавати першу медичну допомогу прямо там, де все сталося.

Накладаючи пов'язку, шину, не робіть того, що заподіє додатковий біль, погіршить самопочуття.

Торкатися рани руками або будь-якими предметами.

Вправляти випалі органи при пошкодженні грудей і живота.

Давати воду або ліки для прийому всередину непритомному потерпілому.

Видаляти видимі сторонні предмети з ран живота, грудей або голови. Залиште їх на місці, навіть якщо вони значних розмірів і легко можуть бути видалені. При спробі їх видалення можливі значні кровотечі або інші ускладнення. До прибуття швидкої допомоги накрийте перев'язувальним матеріалом і обережно забинтуйте.

Залишати на спині непритомного потерпілого, особливо при нудоті і блюванні. Залежно від стану його потрібно повернути на бік або, в крайньому випадку, повернути набік його голову.

Знімати одяг і взуття у потерпілого у важкому стані. У такому разі їх слід розірвати або розрізати.

Дозволяти потерпілому дивитися на свою рану.

Не обтяжуйте його стан вашим схвильованим або стурбованим виглядом, надайте допомогу спокійно і впевнено, заспокоюючи і підбадьорюючи потерпілого.

Намагатися витягти потерпілого з вогню, води, будівлі, що загрожує обвалом, не прийнявши належних заходів для власного захисту та безпеки.

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