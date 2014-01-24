В Україні через негоду залишаються знеструмленими 369 населених пунктів у 5 областях.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлено 151 населений пункт, у Миколаївській – 101, у Херсонській – 95, у Донецькій -18, у Київській – 4.

Відновлено електропостачання 449 населених пунктів.

До робіт залучено бригади обленерго та підрозділи ДСНС областей.

Ситуація знаходиться під контролем ДСНС України.