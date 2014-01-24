Чим небезпечний дим від палаючих шин та як убезпечитися від токсичного ураження

Медики попереджають, що перебування протягом 3-5 днів в осередку горіння автомобільних шин призводить до руйнування легень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це поінформува головний позаштатний спеціаліст МОЗ за спеціальністю «токсикологія» Борис Шейман розповів.

«Під час термодеструкції автомобільної гуми виділяється близько 20 різноманітних груп токсичних речовин, і, на жаль, переважна більшість з них належить до першого-третього класу токсичності. (Перший клас – це особливо шкідливі речовини.) Відомо, що продукти термодеструкції гуми містять високу кількість доведених канцерогенів. Це дві основні великі групи – бензопірени та нітрозаміни», – сказав Шейман.

На думку токсиколога, потенційні ризики виникнення отруєння залежать від двох факторів – експозиції (тривалості перебування особи в зоні задимлення) та концентрації випарів горіння в цій зоні.

«Є віддалені ефекти токсичного отруєння, а є ті, які проявляються найближчим часом, тобто розвиваються в період від одного до трьох днів, – пояснив Шейман. – Це інгаляція чорного диму – кіптяви, яка може призвести до токсичного ураження бронхів, а найвищий ступінь отруєння – це токсична пневмонія». За його словами, лікарі-токсикологи завжди роблять диференційну діагностику постраждалих внаслідок пожеж – який дим вони вдихали білий чи чорний. Від цього залежить обрана група маніпуляцій при інтенсивній терапії у випадку отруєння.

«Якщо це чорний дим, то все починається з відмивання бронхів – бронхоскопії сажі, яка накопичується та затримується на бронхах. У процесі горіння гуми виділяється чорний дим. Коли людина перебуває протягом якогось часу в зоні задимлення, необхідно хоча б маскою застерегти себе від вдихання чорної кіптяви», – зазначив лікар-токсиколог.

Серед перших симптомів отруєння димом Шейман назвав появу подразнюючого кашлю, котрий може проходити без виділення мокроти чи з виділенням, подразнення в очах, токсичні коньюктивіти.

«А якщо інгаляція кіптяви відбувалась тривалий час, то на 2-3 добу може розвинутись токсична пневмонія. Вона небезпечна тим, що протягом 3-5 днів може перейти в деструктивну форму – руйнування легеневої тканини», – застеріг медик.

За словами токсиколога, застосовування протигазу чи респіратора достатньо, аби уникнути ушкодження та руйнування бронхо-легеневої системи. Медична маска не захищає від токсичних продуктів термодеструкції гуми, особливо, якщо особа тривалий час перебуває у місці задимлення.

«Якщо перебування на території задимлення були нетривалим, то у випадку появи кашлю, необхідно звернутись за медичною допомогою, – наголосив Шейман. – Якщо це токсичне ураження бронхів, то обов’язково слід вживати препарати, які мають розріджуючу дію – муколтин, ацетилцистеїн, лазолван і бронхорозширювальні засоби, аби звільнити бронхи».