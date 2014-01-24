У Києві без опалення залишилися 18 житлових будинків

У Києві через локальні прориви тепломереж без опалення залишилися 18 житлових будинків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон).

Також повідомляється, що в Департаменті житлово-комунальної інфраструктури Київської міськдержадміністрації обіцяють ліквідувати прориви і відновити теплопостачання протягом найближчої доби.

Мінрегіон повідомляє, що за минулу добу в Україні було відновлено електропостачання в 449 знеструмлених через негоду населених пунктах.

Як повідомляв УНІАН, станом на 7 ранку 24 січня в Україні через непогоду залишаються знеструмленими 369 населених пунктів у 5 областях.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлено 151 населений пункт, у Миколаївській - 101, Херсонській - 95, у Донецькій 18, у Київській - 4.