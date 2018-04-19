Як уникнути зимових травм

Від того, наскільки правильно і своєчасно буде надана перша допомога, при падінні залежить не тільки відновлення функції кінцівки, подальша професійна діяльність людини, але іноді і його життя.

На щастя, не завжди падіння закінчується переломом, але виключити перелом (наприклад, верхнього суглобового кінця плеча) може тільки фахівець. Навіть при ударі плечового суглоба і плеча людина відчуває дуже сильний біль при русі суглоба і його обмацуванні (іноді під шкірою видно синець). При наданні першої допомоги необхідно знерухомити всю кінцівку, уклавши її на косинкову пов`язку. Біль можна зняти або значно зменшити за допомогою знеболюючих засобів. До місця пошкодження необхідно прикласти льод або грілку, наповнену дуже холодною водою.

Щоб допомогти потерпілому, потрібно знати основи першої допомоги. Як зробити косинкову пов`язку? Потрібно знайти квадратний шматок тканини (краще бавовняною) шириною 140–160 см. Скласти навпіл по діагоналі і підвести під зігнуту кінцівку, а кінці зав`язати на шиї. Пошкоджена рука повинна бути зігнута під кутом 90 градусів. Тупий кут пов`язки потрібно загнути і закріпити спереду у ліктя шпилькою. Фіксація повинна бути надійною, тому руку разом з пов`язкою прибинтовують до тулуба круговими ходами широкого бинта.

Надаючи екстрену допомогу при переломі кісток передпліччя, не слід забувати, що косинкова пов`язка фіксує не тільки плече, передпліччя, але і кисть. Кисть не повинна звисати з пов`язки! До місця перелому прикладають холод і транспортують потерпілого у сидячому положенні.

У літніх людей при падінні дуже часто трапляється травма передпліччя в нижній третині. Це пошкодження кисті, і відбувається воно при падінні на витягнуту руку, коли кисть знаходиться в положенні згинання або розгинання. В даному випадку перша допомога полягає в знеболенні і правильній фіксації. Для цієї мети можна використовувати тонку дощечку, але не картон. Дощечку покривають шаром вати в 2–3 см і обгорнули бинтом. Імпровізовану шину розташовують з боку долоні, на кисть і пальці накладають грудку вати і ретельно прибинтовують до шини, але стежте, щоб пов`язка не здавлювала нерви і судини, інакше наростатиме набряк.

Знерухомлену руку краще всього підвісити до косинки і прикласти лід. Така травма безпосередньо життю людини не загрожує, але вона дуже болісна і на тривалий термін виводить людину з ладу.

Найголовніше при переломі — викликати професійну допомогу. Але дещо зробити можете і ви самі. В першу чергу — зменшіть біль. Сьогодні необхідних для знеболення препаратів немало. Якщо немає аналгетиків, то їх можна замінити двома пігулками аспірину.

Обов`язково заспокойте потерпілого, дайте йому настоянку валеріани або пустирника, тазепам або триоксадин (1 пігулку), серцево-судинні засоби (кордамін, валокордин або корглюкон по 20 крапель).

Зігрійте перелякану і травмовану людину, адже зазвичай подібні травми відбуваються на вулиці.

При нагоді відведіть її у тепле і сухе місце до приїзду лікарів.

Якщо ситуація критична, то постарайтеся доставити травмовану людину до місця, де є фахівці, скориставшись вищепереліченими радами.

Але краще, звичайно, взагалі не падати і прислухатися до тих, хто вже бував у подібних ситуаціях. У момент падіння пам`ятайте пораду, яку дають всі професійні спортсмени: спробуйте згрупуватися так, щоб одержати якомога менший удар.

Не виставляйте вперед руки. Якщо падаєте назад, то спробуйте спочатку сісти, а потім вже завалитися на спину.

Якщо падіння неминуче, використовуйте правило не «плюхатися» на певну крапку, а розподілити силу удару на різні частини тіла.

Перед виходом на вулицю перевірте своє взуття щодо ковзання: каблуки, що стесалися, лисі підошви, шпильки неймовірних розмірів — це ваші недруги на слизькій дорозі.

Якщо небезпека ожеледі існує, то страхуйтеся наперед, дивіться під ноги, особливо на слизьких сходинках, доріжках, біля зупинок транспорту, на платформах електричок і переходах. Не поспішайте і будьте готові надати допомогу ближньому.

Олеся Донченко,

сімейний лікар