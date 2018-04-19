Дитина за святковий стіл має сідати неголодною - педіатр

Звичайно, у доброї господині для гостей усього повно. І зазвичай це такі страви, які дітям небажано вживати: смажене, копчене, гостре, з приправами і соусами. Харчування дітей до 7 років має дещо відрізнятися від раціону дорослих. Тому, аби уникнути заборон для дитини – “того тобі не можна і це для тебе шкідливо”, краще, щоб дитина сідала до загального столу неголодною. Перед цим погодуйте її звичайною їжею: супом, кашею з гарніром тощо. Звичайно, це не означає, що за загальним столом дитині не захочеться з`їсти салат, заправлений майонезом, або копченого оселедця. Але ви сміливо можете покласти це на тарілку дитині - адже її шлунок уже наповнений і вона лише покуштує небажану їжу.

Якщо не контролювати процес поїдання солодощів, то можна очікувати неприємних наслідків. Особливо це стосується дітей, які мають спадкову схильність до алергійних реакцій. Якщо дитина переїла солодкого, у неї може з`явитися розлад травної системи: пронос, блювання тощо, або алергійні прояви на шкірі. У разі розладу травлення потрібно зробити очисну клізму, якщо є блювання - промити шлунок і дати сорбенти (наприклад, Смекту, Ентеросгель). І звичайно, кілька днів дитина має побути на дієті.

Щоб уникнути таких неприємних ситуацій, батькам слід їх передбачити.

Готуючи подарунок для дитини, не обов`язково наповнювати його цукерками, шоколадом та іншими солодощами. Їх можна замінити корисними подарунками, яким дитина зрадіє: олівці, фарби, дитячі книжечки тощо. Те ж саме попросіть зробити інших родичів.

Якщо дитина схильна до алергії, то слід потурбуватися, щоб апельсини та мандарини не входили до її подарунку.

Пам`ятайте, що навіть невелика кількість цукерок, якщо з`їсти їх враз, може спричинити небажані наслідки. Адже дітям не терпиться скуштувати все і відразу. Тому треба роз`яснити, скільки чого можна їсти.

Малюкам до 3 років взагалі не бажано вживати шоколад і цукерки. Для дітей, яким уже виповнилося 4 і більше років, є нормою з`їсти 25 г шоколаду або 2-3 шоколадних цукерки раз на 3-4 дні. Солодощі не треба давати дитині щодня. Можете побалувати її тістечками або тортиком у неділю або в інший день, але це має бути приблизно раз чи двічі на тиждень. Крім того, бажано, щоб солодощі були без крему. Наприклад, вафельний торт або торт з фруктовою начинкою. У період свят можна дозволити дитині 2-3 цукерки на день.

Інна Ковдюк, лікар-педіатр