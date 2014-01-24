Усі алкогольні напої мають наркотичний ефект - лікар

Психіатр-нарколог заслужений лікар України Геннадій Зільберблат розповів УНІАН про помірність вживання алкогольних напоїв.

Вживання алкоголю вимагає помірності. Її визначити нескладно - якщо людина п`є більше 200 грам 40-градусного спиртного, частіше за 2-4 рази на місяць, це вже стан зловживання алкоголем. Ще не хвороба, але чинник, який може сприяти формуванню залежності. Особливо це актуально для людей із спадковістю, що обтяжена алкозалежністю, для хворих після травм черепа (знепритомніє) і захворюваннями печінки.

Сідаючи за святковий стіл, пам`ятайте, що шампанське швидше всмоктується в кров, тому людина швидше п`яніє.

Не рекомендується змішувати різні спиртні напої - ефект буде сумний.

Не можна починати розпивання спиртного на голодний шлунок. Закуска повинна бути якісною. Як і алкоголь. На жаль, висока ціна алкоголю не може гарантувати його якості. Горілку закушуйте маринованими огірками, грибками або будь-якою солоною їжею. Традиційно, біле вино подавайте до риби, до червоного - м`ясо. Тоді спиртне принесе більше задоволення.

Якщо ви все ж перебрали зайвого, потрібно прийняти будь-які блювотні засоби, щоб промити шлунок, зробити клізму і прийняти ентеросорбенти. А ось такий популярний народний засіб, як розсіл, тільки зніме симптоми. Мінералку і каву не рекомендують.

Слід пам`ятати, що людям, які страждають на будь-які захворювання і мають протипоказання до вживання алкоголю (а це люди з хворими печінкою, підшлунковою залозою, нирками, серцем) краще взагалі не пити або максимально обмежити дозу спиртного. Категорично не рекомендую навіть пригублювати алкоголь, людям, які колись страждали алкогольною залежністю. Це - аксіома. Навіть грам будь-якого спиртного може викликати провокацію хвороби.

Потрібно чітко усвідомлювати, що алкоголь, без перебільшення, - це наркотик. Він впливає на дофаміновий обмін, який порушений у людей, що мають, нарко-, алко-, комп`ютерну, ігрову залежності, а також у завзятих колекціонерів. До речі, до 1976 року, ми, лікарі психіатри-наркологи, ставили алкозалежним діагноз - "алкогольна наркоманія". Отже, випиваючи навіть малу дозу спиртного, ви одержуєте свою дозу наркотика. При цьому не має значення чи це високоградусне спиртне, чи слабкоалкогольне - пиво, ром-кола або джин-тонік. У нас прийнято вважати, що пиво - це легкий, "несерйозний" алкогольний напій. Це - не так. У значних кількостях воно не менш небезпечне, ніж горілка. (Перші клінічні роботи по алкоголізму, описували саме пивну алкозалежність).