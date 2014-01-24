На вихідних в Україні буде до -30°

25 січня по Україні збережеться холодна погода: температура вночі 18-23° морозу, в північних та східних областях місцями - 24-29°, вдень - 11-16° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на Прикарпатті завтра протягом доби - 9-14° морозу; на Закарпатті та в Криму вночі - 5-10°, вдень - 1-6° морозу; на півдні Криму вночі- 0-5° морозу, вдень - 0-5° тепла.

У більшості західних та Одеській області вранці та вдень помірний сніг, хуртовини, в Криму невеликий сніг; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с; у західній та південній частині східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. На дорогах країни ожеледиця; в окремих пунктах південної частини та Прикарпаття зберігатиметься ожеледь

По Київській області холодна без опадів погода: температура вночі - 18-23° морозу, місцями - 24-27°, вдень - 11-16° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

По м. Києву холодна без опадів погода: температура вночі - 21-23°, вдень - 13-15° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.