Понад 80% хвороб у дитячому віці - це хвороби органів дихання, і ці ж хвороби серед причин смертності дітей - на першому місці. Отже, застуду не можна ігнорувати. Але не застуда є головною причиною виникнення хвороби. Головний винуватець - це інфекційні збудники, які потрапляють у сприятливе для свого розвитку середовище, легко долаючи імунний бар`єр, чи узагалі слабкий, чи ослаблений або охолодженням організму, або нервовим перезбудженням, або нестачею вітамінів. Нежить, який у дорослого минає, як жартують, за 7 днів або за тиждень, не завдавши особливої шкоди здоров`ю, на стані здоров`я дітей може позначитись на все життя. Особливо небезпечний він для немовлят першого року життя, адже вони не вміють дихати ротом. Як тільки перестають дихати носом, у них порушується звичайний ритм життя, тобто не можуть нормально спати, годуватися. Але найстрашніше, що інфекція може за день-два поширитися на вуха, там виникає запалення, а коли вона заторкує бронхи, легені, то розпочинається бронхіт, запалення легень.

Діти хворіють не однаково часто, і перебіг хвороби у кожного різний. Це підтверджує, що хвороба виникає у тих, у кого захисні сили організму ослаблені. Звідси випливає, що турбота про міцний імунітет дитини повинна бути найголовнішою. І починатися задовго до народження дитини, точніше, до зачаття. Плануючи вагітність, майбутнім батькам потрібно полікувати свої хвороби, щоб не передати нащадкам сумний спадок. Адже дослідження підтверджують, що в сім`ях, де бабусі, дідусі і батьки мають проблеми з органами дихання, діти в 10 разів частіше хворіють на ГРВЗ.

По-друге, слід забезпечити максимально сприятливі умови для розвитку плода в лоні матері. Мається на увазі найперше клімат злагоди й любові у сім`ї, що сприятиме формуванню міцної нервової системи у майбутньої дитини. По-друге, треба геть усунути з життя такі шкідливі чинники, як куріння, алкоголь, наркотики, голосний шум, які руйнують здоров`я навіть дорослої людини, не кажучи про маленький незахищений організм.

Майбутній мамі слід раціонально харчуватися (постачати плід потрібними мікро- та макроелементами, вітамінами), дбати про розумне загартування. Якщо вона обливатиметься прохолодною водою, прийматиме контрастний душ, дозовані повітряні ванни це не лише зміцниться її імунітет, підготує до природних неускладнених пологів, а й позитивно вплине на організм плода.

Для грудної дитини починається з того, що їй потрібно забезпечити оптимальний повітряний та температурний режим - 20-22°С. При цьому дитину не слід дуже тепло одягати, бо тоді втрачається здатність пристосовуватись до змін температури.

А свіже чисте повітря змушує дитину рухатись, підвищує тонус м`язів та захисних сил.

Натомість, змінюючи білизну, треба залишати немовлят на деякий час голим, таку повітряну ванну слід починати з 1 хвилини, доводячи до півгодини до кінця грудного періоду.

Температура в спальній кімнаті має бути нижчою на 2-3°С, краще дитину накрити легкою вовняною ковдрою. Дбати, що під час сну була відчинена кватирка, щоб збільшити приплив свіжого повітря, поліпшити процеси газообміну, які сповільнюють в період сну. Ще ліпше дитину і в літню, і в холодну пору року (зважаючи на температуру повітря) вкладати спати надворі (на балконі), тепло одягнувши.

Новонароджених у літню пору на другому тижні життя вже можна виносити на свіже повітря, бажано між 11 та 14 год. дня, тривалість прогулянки - 15-20 хв. Дитинку, що народилася в холодну пору року, вперше загартовують на вільному повітрі на 4-му тижні, у безвітряний день, коли температура не нижче за 3-7° морозу.

Влітку діти першого року життя мають перебувати поза приміщенням більшу частину дня, а взимку за дуже холодної погоди їх теж необхідно виносити на свіже повітря: хоча б на 15-20 хв, за вищої температури - на 40-60 хвилин. Дитина має призвичаїтися до перепадів температури, щоб у наступні 2-3 роки не боятися 1,5-2 годинних зимових прогулянок, мається на увазі, що вона активно рухатиметься і це зумовить глибше дихання, підвищення м`язового напруження, активації обмінних процесів в організмі, гарний настрій, апетит.

Інна Ковдюк,

лікар-педіатр.