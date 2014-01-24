Через погіршення погодних умов радять не відвідувати Румунію

Міністерство закордонних справ України, у зв’язку з погіршенням погодних умов у Румунії - сильні снігопади на території повітів Сучава і Ботошань та ожеледиця в повітах Бакеу, Васлуй і Вранчя, - рекомендує громадянам України переглянути свої плани щодо подорожей до цієї країни без крайньої необхідності до нормалізації ситуації.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

У МЗС нагадують, що на території повітів, що межують з Україною, автодороги європейської та національної категорій не заблоковано.

«Основна європейська магістраль Е-85 «Сірет – Бухарест» функціонує з певними обмеженнями, викликаними роботою снігоприбиральної техніки. Обмеження руху автотранспорту існують також на окремих ділянках доріг в напрямках «Сучава – Бая Маре» і «Сучава – Ботошань», - наголошують у МЗС і зазначають, що румунськими компетентними органами оприлюднено вимогу щодо оснащення автотранспорту відповідним обладнанням для його безпечної експлуатації в зимових умовах.

У МЗС радять громадянам, у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, звертатися до Посольства України в Румунії за номерами телефону: (+4021) 2303660 та (+4021) 211 36 68, Генерального консульства України в Сучаві за номером телефону: (+40230) 520167, а також на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.