Як правильно зупинити кровотечу з рани

Для зупинки зовнішньої кровотечі залежно від ступеня ураження можна використовувати кілька способів:

прямий тиск на рану,

накладення пов'язки,

притиснення артерії,

накладення джгута.

Нерідко доводиться використовувати комбінацію цих способів.

Прямий тиск на рану дозволяє виграти час, дати можливість крові згорнутися. Для цього необхідно за можливості підняти вгору травмовану частину тіла і сильно натиснути на рану пальцями або долонею, причому краще це зробити через стерильну марлю або шматок чистої тканини. Якщо через деякий час кровотеча зменшиться, але не зупиниться, необхідно накласти пов'язку, що давить.

Щоб накладення пов'язки дало потрібний ефект, необхідно дотримуватись певних правил:

Якщо є можливість, необхідно вдягти одноразові гумові рукавички. Вони захищають від захворювань, що передаються через кров: гепатит, ВІЛ-інфекція тощо. Якщо такого немає - використовуйте звичайні поліетиленові пакети. Гірше, ніж рукавички, але краще, ніж нічого.

За можливості використовувати стерильні перев'язувальні матеріали.

Тримати перев'язувальні матеріали потрібно за краї, щоб не порушити їхньої стерильності.

Бинтувати необхідно щільно, але не туго. Якщо після накладення пов'язки кров продовжує сочитися, потрібно накласти ще одну пов'язку (до 3-х), не знімаючи попередню. Якщо попередню пов'язку зняти, кровотеча посилиться.

Притиснення артерії

Притиснення артерії застосовується в тому випадку, коли накладення пов'язки не дає результату. Як тільки кровотеча зупиниться, притиснення артерії слід припинити.

Якщо протягом 10 хвилин після притиснення артерії кровотеча не зупинилася, слід на декілька секунд зупинити притиснення артерії, а потім відновити знову.

Накладення джгута

Накладення джгута є ефективним способом зупинки кровотечі, але користуватися ним потрібно тільки в крайніх випадках. Справа в тому, що накладення джгута припиняє надходження крові в частину кінцівки, розташовану нижче джгута, і може привести до пошкодження нервів, кровоносних судин і, в кінцевому підсумку, втрати кінцівки.

Джгут накладають у тому випадку, коли кровотеча дуже сильна, а можливості викликати швидку допомогу немає.

Джгут накладається вище пошкодження приблизно на 5 см.

Перед тим, як накладати джгут, місце його накладення слід обернути бинтом або чистою тканиною.

Як джгут використовують або спеціальні гумові кровоспинні джгути, або підручні матеріали, такі як ремінь, пояс, хустка тощо. Не можна використовувати все, що може врізатися в рану, наприклад, шнурки, мотузки, оскільки вони можуть пошкодити розташовані нижче тканини.

Зробивши оборот, джгут затягують так, щоб зупинилася кровотеча, але не настало ушкодження нижніх тканин, а потім, зменшуючи тиск, закріплюють весь джгут.

Якщо використовуються підручні засоби, необхідно, зробивши один оборот і зав'язавши на один вузол, помістити зверху який-небудь предмет (паличку, ручку), закріпити його ще одним вузлом і закрутити до зупинки кровотечі, після чого зафіксувати подвійним вузлом.

Джгут може залишатися на кінцівці не більше 1 години з моменту його накладення; якщо за цей час потерпілого не вдалося доставити в лікувальний заклад, то по закінченні години джгут необхідно послабити на 1-2 хвилини (до почервоніння шкіри), після чого накласти знову, але вже вище колишнього місця.

У місці накладення джгута необхідно помістити записку із зазначенням часу його накладення.

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