Як надавати допомогу при обмороженнях

Дії при наданні першої медичної допомоги залежатимуть в першу чергу від ступеня обмороження, наявності переохолодження організму, віку і супутніх захворювань.

Перша допомога полягає у припиненні охолодження, зігріванні, відновленні кровообігу в обморожених ділянках і запобігання розвитку інфекції.

Перше, що треба зробити при ознаках обмороження - доставити постраждалого до найближчого теплого приміщення, зняти промерзлий одяг і взуття, а також терміново викликати лікаря швидкої допомоги.

При обмороженні I ступеня охолоджені ділянки слід зігріти до почервоніння теплими руками, легким масажем, розтираннями вовняною тканиною, диханням, а потім накласти ватно-марлеву пов'язку.

При обмороженні II-IV ступеню швидке зігрівання, масаж або розтирання робити не можна! Накладіть на уражену поверхню пов'язку, що не пропускає тепло назовні (шар марлі, товстий шар вати, знову шар марлі, а зверху клейонку або прогумовану тканину). При обмороженні рук і ніг їх фіксують за допомогою підручних засобів (дощечка, шматок фанери, щільний картон), накладаючи і прибинтовуючи їх поверх пов'язки. Як теплоізолюючий матеріал можна використовувати теплий одяг, ковдри, рушники.

Постраждалим дають гаряче питво, гарячу їжу, по таблетці аспірину, анальгіну, по 2 таблетки "Но-шпа" і папаверину.

Ніколи не розтирайте обмороження снігом, оскільки кровоносні судини кистей і стоп дуже вразливі, і тому можливе їхнє пошкодження, а мікросадна, що виникають в результаті, сприяють внесенню інфекції. Не можна використовувати швидке відігрівання обморожених ділянок тіла біля багаття, безконтрольно застосовувати грілки та інші джерела тепла, тому що це в подальшому погіршує лікування обмороження. Неприйнятний і неефективний варіант першої допомоги - втирання олій, жиру, розтирання спиртом тканин при глибокому обмороженні.

При загальному охолодженні легкого ступеню досить ефективним методом є зігрівання постраждалого в теплій ванні при початковій температурі води 24 С, яку підвищують до нормальної температури тіла. Але тільки при легкому ступені і без ділянок обмороження!

При середньому та важкому ступені загального охолодження з порушенням дихання та кровообігу потерпілого необхідно якомога швидше доставити до лікарні.

Обмороження - серйозна загроза здоров'ю. Щоб уникнути обморожень, потрібно правильно підготуватися до виходу на мороз.

Одягайтеся по погоді. При мінусових температурах потрібно одягатися багатошарово, адже між шарами тканини будуть утворюватися повітряні прошарки.

Взуття на розмір більше. Зимове взуття краще купувати на розмір більше. Це дасть можливість додаткового утеплення.

Не надягайте металеві прикраси. У мороз метал швидко остигає і також стає джерелом холоду.

Не пийте алкогольні напої.

Не паліть на вулиці. Куріння погіршує кровопостачання кінцівок.

Перш ніж вийти на мороз, добре поїжте. Взимку організму потрібно більше енергії.

Не перебувайте на морозі занадто довго. Беріть додатковий одяг або заходьте грітися.

Подбайте заздалегідь про те, щоб зимові прогулянки були для вас комфортними і не стали причиною обмороження!

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