Чому літнім чоловікам не радять заводити дітей

Діти, що народилися у літніх батьків, ризикують зіткнутися з психічними розладами типу аутизму і шизофренії. Наприклад, якщо батькові мінімум 45 років, то ризик підвищується на одну третину (на 34%) порівняно з батьками 25-29 років, пише Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. І це доводить обстеження майже 3 мільйонів дітей. Виходить, не тільки у жінок працюють "біологічні годинники". Якщо у них знижується працездатність яєчників, то у чоловіків підвищується з віком ризик генетичних мутацій.

Коментує керівник дослідження професор Джон Макграт з Університету Квінсленда: "Люди повинні знати, що заводити дітей після 40 років небезпечно". Чоловіки здатні виробляти сперму все життя. І, навіть якщо зачаття відбувається, здоров'я майбутньої дитини сильно залежить від віку батька. Хоча ризики, які йдуть від матері, все-таки набагато вищі.

Примітно: раніше проводене дослідження довело, що ризик не підвищується, якщо у старого батька вже є діти, які у нього народилися в молодості. А ісландські вчені з'ясували, що батьки зі старшої вікової групи частіше передають дитині велику кількість генетичних мутацій і рис, не типових для кожного з батьків.