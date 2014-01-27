Польща готова надати Україні гуманітарну та медичну допомогу - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Варшаві заявив про готовність польської влади надати гуманітарну та медичну допомогу Україні, де з минулої неділі триває насильницьке протистояння влади та опозиції, у випадку такої потреби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після сьогоднішньої зустрічі з главою Ради Євросоюзу Германом Ван Ромпеєм.

"Ми організаційно підготовлені до такого типу акцій, якщо виникне така необхідність", - сказав він.

Туск зазначив, що під час сьогоднішньої зустрічі обговорив с Ромпеєм ситуацію в Україні та поділився баченням на те, як вирішити політичну кризу в цій країні.

Глава польського уряду повторив вже раніше озвучувану ним думку, що у першу чергу треба припинити насилля, відзначивши, що подальша радикалізація настроїв є шкідливою, як для України, так і для Польщі та Європи.

"За розірвання ланцюга насилля відповідальна влада. Незважаючи на досить драматичні обставини, мітингувальники у Києві та інших містах демонструють дивовижно високий рівень відповідальності. За нашими даними та спостереженнями, практично не мають місця випадки хуліганства чи невиправданої агресії з боку учасників демонстрацій", - сказав він.

Глава польського уряду назвав відповідальними за більшість конфліктів та сутичок правоохоронців, які представляють владу.

Туск також наголосив, що сторони повинні сісти за стіл переговорів, запевнивши, що Польща та Євросоюз готові сприяти діалогу в Україні для вирішення кризи.