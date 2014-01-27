Завтра в Україні - хуртовини

Завтра у південній частині Украни, центральних та Донецькій області очікуються складні погодні умови: сніг, місцями сильний, хуртовини, пориви вітру 17-22 м/с, у Приазов'ї місцями 25-30 м/с.

На крайньому півдні мокрий сніг (в Криму з дощем), подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, в окремих пунктах сильна, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території очікується сніг (в північних областях місцями невеликий), короткочасні хуртовини; вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

На дорогах країни ожеледиця.

Температура вночі 11-16°, вдень 6-11° морозу; на півночі Лівобережжя вночі 15-20°, вдень 12-17° морозу; на півдні країни та Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу; в Криму вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

У Київській області у вівторок місцями очікується невеликий сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 6-11° морозу.

У Києві - невеликий сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 10° морозу.