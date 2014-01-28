Громадянам України радять утриматися від поїздок до Румінії

МЗС з огляду на подальше погіршення погодних умов на території Румунії рекомендує громадянам України переглянути свої плани щодо подорожей до цієї країни без крайньої необхідності до нормалізації ситуації.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики міністерства, за даними компетентних органів Румунії, на даний момент обмежено і тимчасово перервано автомобільний рух на усіх дорогах у південно-східних та північних повітах: Арджеш, Брашов, Прахова, Ільфов, Сібіу, Джурджу, Бузеу, Вранча, Яломіца, Димбовіца, Келерашь, Бреїла, Галаць, Тулча, Констанца, а також у Бухаресті. Крім того, у зазначених повітах виникли проблеми із рухом залізничного та повітряного транспорту. За прогнозами синоптиків, найближчим часом збережуться сильні снігові опади та заметілі у південно-східних повітах країни та на кордоні з Україною.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію громадянам України слід звертатися до Посольства України в Румунії за номерами телефонів: (+4021) 2303660 та (+4021) 2113668, Генерального консульства України в Сучаві за номером: (+40230) 520167, а також на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: (044) 238 16 57.