ООН прогнозує скорочення населення України

Всупереч прогнозам, що до 2050 р. населення на Землі досягне дев`яти мільярдів, в багатьох країнах демографічні показники драматично знизяться.

Згідно останнім дослідженням, які за замовленням ООН провели німецькі вчені Фрідріх Гейнеманн, Александер Кальб і Бені Гейз, кількість населення відразу в 45 країнах зменшиться.

Серед них Японія (20%), Німеччина (10%), Італія (7%). Більше всього це торкнеться країн Центральної і Східної Європи, особливо колишнього Радянського Союзу.

Найбільше скорочення населення буде в Болгарії – 35%. Далі йдуть Україна, Росія, Молдова, Білорусь і Румунія, де населення знизиться на 25-35%.

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