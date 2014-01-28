Вчора з життя пішов відомий український хірург Григорій Бондар.

Григорій Васильович Бондар -генеральний директор Донецького обласного протипухлинного центру, завідувач кафедри Донецького національного медичного університету імені М. Горького, Герой України.

Доктор медичних наук (1972), професор (1974), академік АМНУ (2002, член-кореспондент з 1994).

Народився 22 квітня 1932 року в селі Іскра Великоновосілківського району Донецької області.

Закінчив Донецький державний медичний інститут, лікарський факультет (1951-1957); кандидатська дисертація (1966); докторська дисертація (1972).

З 1959 року - завідувач хірургічним відділенням, Донецької обласної клінічної лікарні ім. Калініна. З 1962 року - асистент кафедри загальної хірургії; з 1967 - доцент кафедри хірургічних хвороб стоматологічного факультету. У 1975 році створив кафедру онкології на базі Донецького національного медичного університету, що стала згодом основою Донецького обласного протипухлинного центру.

Член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (з 2006). Депутат Донецької міської ради (з 2006).

Під керівництвом академіка Бондаря захищено 14 докторських і 40 кандидатських дисертацій. Григорій Васильович є автором понад 800 наукових друкованих праць, 15 монографій, 14 навчальних посібників, понад 250 запатентованих винаходів. Для широкого кола читачів їм написані книги «Питання і відповіді», «Переможемо рак разом».