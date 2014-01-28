«Паста Гіппократа» - натуральний засіб для підтримки серця

Вона така смачна, що її цілком можна використовувати як десерт до чаю, вона має потужні цілющі властивостями.

1 частина кураги, 1 частина чорносливу без кісточок, 1 частина інжиру, 1 частина волоських горіхів, 1/3 частини меду (наприклад, по 300 г кураги, чорносливу, інжиру, горіхів і 100 г меду). Сухофрукти промити, якщо курага і чорнослив дуже тверді — замочіть їх ненадовго в невеликій кількості води. Вимочені фрукти віджати, додати до них горіхи і мед і все збити в міксері до отримання однорідної пасти. Суміш повинна стояти в холодильнику.

Для підтримки серцевого м`яза за сніданком, обідом і вечерею з`їдати по 1 ч. ложці пасти. Для нормалізації роботи кишечника вранці, натщесерце, випити 1/2 стакана води і з`їсти 1 ст. ложку пасти. Курси лікування пастою не обмежені: її можна додавати до раціону постійно.