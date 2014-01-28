40% українців живуть у постійному стресі - дослідження

Майже 40% українців регулярно страждають від стресу.

Більше половини українців - 55,3% - страждають від стресу через проблеми на роботі, йдеться в результатах дослідження, проведеного Національним інститутом стратегічних досліджень МОЗ України. Велика частина опитаних називають головною причиною свого стресу проблеми на роботі (55,3%). Ще 39,84% страждають від нестачі грошей і боргів, а 25,15% - через хвороби родичів. Майже чверть опитаних надмірно нервують через політичну кризу в країні (22,13%).

Майже всі респонденти - 94,6% - відчували стрес хоча б раз у житті, а 39,7% зізналися, що стикаються з ним регулярно. Українці намагаються побороти стрес різними способами. Так, 46,48% дивляться телевізор і читають книги, 41,06% - люблять зняти зайву нервозність смачненьким обідом, а ще 34,6% респондентів "лікуються" курінням і вживанням алкоголю. Лише п'ята частина опитаних приймає заспокійливі, щоб побороти стрес. Всього в опитуванні взяли участь 497 респондентів у віці 35-55 років. Опитування проводилося у вересні-жовтні 2013р.

ТСН