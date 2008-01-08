Енергозберігаючі лампи спричиняють рак шкіри

Британські учені встановили, що енергозберігаючі лампи можуть бути шкідливими для здоров`я.

За даними Британської асоціації дерматологів, від лампочок нового покоління можуть постраждати, перш за все, люди з підвищеною світлочутливістю шкіри, оскільки флуоресцентні лампочки випромінюють світло інтенсивніше.

Як стверджують учені, використання енергозберігаючих ламп може загострити шкірні захворювання, що вже є у людини, і призвести до раку шкіри, а також викликати мігрень і запаморочення у людей з епілепсією.

Стурбованість учених пов`язана з тим, що згідно з енергозберігаючою програмою, запропонованою британським урядом, до 2011 року планується повністю припинити використання високоенергетичних лампочок і перейти на флуоресцентні.

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