Які причини низького гемоглобіну

Аналіз крові на гемоглобін і кількість еритроцитів - одне з найважливіших обстежень. Їх роблять усім, починаючи з народження, пише Lady.tochka.net.

Низький гемоглобін - проблема чи випадковість? Лікувати його чи «само пройде»? Що робити, коли у дитини низький гемоглобін? Щоб відповісти на всі ці питання, для початку розберемось у визначеннях.

Гемоглобін - один зі складних залізовмісних білків, здатний легко зв'язуватися з киснем і так само легко віддавати його. Він міститься в еритроцитах і, завдяки цьому, надає їм червоний колір.

Головною функцією гемоглобіну є перенесення життєво важливого кисню до всіх живих клітин організму. Звідси і випливає момент, що залежно від віку, статі, способу життя і навіть місця проживання людини норми рівня гемоглобіну будуть змінюватися, оскільки і потреби організму в кисні будуть різні, а значить, і кількість білка-переносника теж потрібна не однакова.

І перш ніж тривожитись і лікувати, потрібно точно знати норми гемоглобіну для дітей різного віку, різної статі і способу життя! Справа в тому, що коли організм «не робить замовлення» на велику кількість кисню, то, відповідно, велика кількість гемоглобіну йому просто ні до чого.

Якщо немає можливості достатньо рухатися, то навіщо потрібен організму гемоглобін у "нормальних" кількостях? Таким чином дитина мегаполісу, яка півдня проводить за партою, в середньому 3 рази на тиждень вивчає іноземну мову, займається музикою і на всі ці заняття доставляється в машині або громадському транспорті, а вихідний проводить за комп'ютером, не матиме гемоглобін рівня своїх однолітків, що гуляють днями в лісі і полі, займаються спортом і ходять у піші походи в горах.

Для нормального гемоглобіну потрібен більш природний здоровий спосіб життя! Так що перш ніж вдаватися до ліків і лікарів, варто розставити пріоритети.

Оптимально було б розуміти, що гемоглобін підвищується не харчуванням або ліками, а способом життя. Чим більше у дитини «витрата енергії», тим вище рівень гемоглобіну. Тому, якщо гемоглобін низький, треба бігати, стрибати, плавати, побільше дихати свіжим повітрям.

Звичайно, бувають ситуації, коли причини дійсно серйозні, і без лікаря і ліків не обійтися, але такі ситуації пропустити складно.

Залежно від причин анемії класифікуються дуже широко, а причини бувають такими:

Підвищені втрати гемоглобіну при кровотечах;

Підвищене руйнування (гемоліз) еритроцитів;

Брак заліза, необхідного для синтезу гемоглобіну, або вітамінів, що беруть участь в утворенні еритроцитів (переважно В12, фолієва кислота) - залізодефіцитна або В12-дефіцитна анемія;

Порушення утворення клітин крові при специфічних гематологічних захворюваннях - гіпопластична анемія, серповидно-клітинна анемія, таласемія.

Анемія також може виникати вдруге при різного роду хронічних негематологічних захворюваннях.

Підводячи підсумок, зазначу, що будь-яке обстеження - це не самоціль, а підстава, на якій базуватиметься консультація у фахівця, і аналіз крові - найпростіше і найбільш промовисте з них.