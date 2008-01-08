На Чернігівщині - незвичайна школа здоров`я

Шкільні роки калічать українців - про це свідчать офіційні дані Міністерства охорони здоров`я. Чверть наших першокласників мають хронічні хвороби. До старших класів їх стає більше втричі. Зараз в Україні діють тисячі шкіл, які працюють по новим програмам. Наприклад, в школі маленького селища Ічня, на Чернігівщині, здоров`я дітей рятують за допомогою цибулі і часнику.

Цибуля і часник рятують від грипу учнів з маленького селища Ічня. Природні ліки лежать часточками на підвіконнях. Часник висить на шиях у дітей. Чотири роки цю установу не закривають на карантин. Стільки ж часу працює школа здоров`я.

Щодня дітям дають соки. Фізкультхвилинки - 5 разів за урок.

Щопівгодини діти водять очима кола над дошкою - тренують зір. Коли пишуть або читають - кладуть на голову мішечки з йодованою сіллю для постави. Руки тягнуть вгору високо, щоб працювали всі м`язи. А таблицю множення вивчають, стрибаючи по цифрах на підлозі.

Всупереч додатковому навантаженню, діти стали вчитися краще. Педіатри в захваті - робота школи позбавляє їх проблем. Адже дитячих лікарів тут лише двоє на сотню сільських шкіл і тисячі дітей району.

Єдина проблема - в школі немає медсестри. А за правилами, лише під її наглядом можна пити фіточаї і займатися лікувальною фізкультурою.

Оплата медсестри – це 6000 гривень в рік. Міністерство освіти цих грошей не знайшло. Але подарувало сільській школі здоров`я стадіон зі штучним покриттям.

pk.kiev.ua