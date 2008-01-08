У милі і шампунях знайдено отруйну речовину

Дослідження Каліфорнійського Університету в Девісі дало несподіваний результат один із найпопулярніших компонентів мила, шампуня, лосьйонів і інших косметичних засобів для умивання здатний украй негативно вплинути на здоров`я людини. Подібна дія виявленої речовини встановлена вперше.

Йдеться про антибактеріальну речовину триклокарбан, який в Північній Америці, Європі і Азії на протязі майже півстоліття застосовується при виробництві косметичних і миючих засобів. Лабораторні досліди показали, що триклокарбан негативно впливає на ендокринну систему піддослідних щурів і людських кліток.

Раніше було доведено, що речовини, що володіють подібними властивостями, сприяють виникненню онкологічних захворювань, знижують репродуктивні здібності, а у дітей здатні викликати патології в розвитку.

Нагадаємо, раніше дослідження засобів для умивання показали, що антибактеріальне мило захищає від інфекцій анітрохи краще звичайного. Проте у антибактеріального мила є малоприємна особливість. Всі сорти подібного мила містять один активний інгредієнт - триклозан. У американських лікарнях концентрировані розчини триклозану часто використовують як дезинфікуючий засіб.

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