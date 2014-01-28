«Хороший» холестерин здатний перетворюватися на «поганий»

Американські вчені виявили механізм, за допомогою якого так званий «хороший» холестерин (ліпопротеїни високої щільності, або ЛПВЩ) втрачає свої позитивні властивості і перестає чинити захисну дію на серцево-судинну систему, сприяючи замість цього запаленню, розвитку атеросклерозу і розвитку бляшок на стінках судин. Результати дослідження були опубліковані напередодні в журналі Nature Medicine, пише Mednovosti.

Корисні властивості ЛПВЩ широко вивчені, однак проведені на сьогоднішній день клінічні випробування лікарських препаратів, спрямованих на підвищення їх рівня, до цих пір не змогли показати істотного поліпшення стану серцево-судинної системи. Цей факт, а також дані нещодавнього дослідження, при якому виявили в стінках хворих артерій велику кількість окисленої форми білка, що входить до складу «хорошого» холестерину, підштовхнуло професора Стенлі Хэйзена (Stanley Hazen) і його колег з Cleveland Clinic вивчити процес, в ході якого ЛПВЩ стають дисфункціональними.

Вважається, що саме АпоА-1 у складі ЛПВЩ забезпечує захист артеріальних стінок від серцево-судинних захворювань, однак науково-дослідна група доктора Хэйзена виявила, що при атеросклерозі велика частина аполіпопротеїнів окислюється і вже не може захищати від серцево-судинних захворювань, навпаки, підвищує цей ризик і сприяє розвитку ішемічної хвороби серця.

За останні п'ять років вчені розробили метод з використанням моноклональних антитіл, що дозволяє виявляти дисфункціональні АпоА-1 і ЛПВЩ і вивчили процес, при якому вони окислюються. Потім вони зробили аналіз крові 627 пацієнтів відділення кардіології в Cleveland Clinic, і з'ясували, що з урахуванням нового методу дослідження ризик розвитку серцево-судинних захворювань у пацієнтів підвищився.

Тепер вчені планують провести клінічні випробування розробленої технології, вимірявши рівень «неблагополучного» білка в крові, що дозволить оцінити серцево-судинний ризик у пацієнтів і розвинути відповідні методи лікування, що перешкоджають розвитку захворювання.