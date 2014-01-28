Завтра у Києві буде 13-17° морозу

Завтра у Києві температура становитиме 13-17° морозу.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у південній частині та на Донеччині складні погодні умови: сніг, вночі на Приазов'ї, вдень на Одещині - місцями сильний сніг, посилення вітру 17-22 м/с, місцями 25-30 м/с, сильні хуртовини, снігові замети; в Криму - мокрий сніг, місцями - сильний, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території невеликий сніг, лише на півночі Лівобережжя без опадів. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. На дорогах країни ожеледиця.

Температура протягом доби - 10-15° морозу (вночі у центральних, Житомирській, Київській областях - до 18°); у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі - 21-26°, вдень - 15-20° морозу; на Закарпатті вночі - 5-10° морозу, вдень - близько 0°; в Криму протягом доби - від 3° морозу до 2° тепла.

По Київській області хмарно з проясненнями. Невеликий сніг (вдень місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 13-18°, вдень - 10-15° морозу.

У Києві хмарно з проясненнями. Невеликий сніг (вдень місцями). На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 15-17°, вдень - 13-15° морозу.