В Україні показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідпороги

Показники захворюваності на грип та ГРВІ у період 20-26 січня 2014 року не перевищують епідемічні пороги в жодному регіоні України і знаходяться в межах від – 14,9% у Хмельницькій до – 81,1% в Івано-Франківській областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій державного закладу "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ".

Згідно з повідомленням, за звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 172,6 тис. осіб, серед них понад 112 тис. (65,3 %) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 38,0 на 10 тисяч.

Найвищі показники захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Києві та Київській області до 64 на 10 тис. населення, а найменший у Харківській області – 14,6.

За звітний тиждень було госпіталізовано близько 7 тис. осіб, серед них – 5 тис. 239 (76,4%) становили діти до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем, темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих та дітей збільшився на 6,5% та 16,1% відповідно.

За четвертий тиждень 2014 р. на території України летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано, як і за попередній тиждень. У цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

З початку епідемічного сезону загальна кількість вакцинованих проти грипу становила близько 241 тис. осіб. За звітний тиждень щеплено проти грипу понад 5 тис. осіб, що удвічі більше, ніж за минулий тиждень. Серед щеплених осіб проти грипу кількість дітей до 17 років становить 17%.