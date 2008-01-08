По вірусу грипа завдано потужного удару

У США успішно пройшла клінічні випробування нова вакцина від грипу, розроблена компанією Acambis. Творці обіцяють, що диво-засіб, що одержало назву ACAM-FLU-A, в самому найближчому майбутньому стане надійним захистом від всіх штамів грипу А, що приводять до пандемії - тобто, від найбільш небезпечних форм вірусу.

Добитися такого приголомшливого результату дозволила покладена в основу препарату нова концепція. Всі засоби від грипу, що досі розроблювалися, спонукали імунну систему організму виробляти антитіла до білка у зовнішній оболонці вірусу - гемаглютиніну і нейрамінідазі. На жаль, ці дві речовини постійно мутують, тож медикам доводиться розробляти все нові і нові вакцини.

Нова вакцина позбавлена цього недоліку. Вона сприяє виробленню антитіл до іншого білка - М2. Він також знаходиться на зовнішній оболонці вірусу, але не мутує. Тому збудник грипу не зможе "пристосуватися" до нової вакцини.

Клінічні дослідження нової вакцини пройшли успішно і показали, що вона абсолютно нешкідлива. Крім того, ACAM-FLU-A відносно невимоглива до умов зберігання і залишається придатною до використання протягом довгого часу. Зараз медики готуються до наступної серії тестів.

Перемога над грипом допоможе врятувати немало людських життів. Адже відомо, що всього на планеті від цієї хвороби щорічно вмирає від 500 тисяч до мільйона осіб. В той же час, пандемія пташиного грипу, що мутує, яку учені вважають неминучою, може погубити до 50 мільйонів осіб.

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