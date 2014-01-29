Як надавати допомогу при травмах голови

Цей вид травми - завжди серйозний і небезпечний стан, оскільки може бути ускладнений ушкодженням головного мозку (струс, забій). Будь-яка черепно-мозкова травма спричиняє втрату свідомості, тривалість якої залежить від ступеня пошкодження. Також можливі нудота, блювання, головний біль, запаморочення, іноді порушення пам'яті. І тому будь-яка підозра на серйозну травму голови - це привід викликати швидку.

Дуже часто особливо поранення волосистої частини голови супроводжуються значною кровотечею, яка може загрожувати життю потерпілого. Переломи кісток черепа можуть супроводжуватися, крім того, виділенням безбарвної або кров'яної рідини з вух, носа; синцями навколо очей. Тому першу допомогу необхідно надати відразу на місці події.

При закритій, відкритій, поєднаній черепно-мозковій травмі допомога на місці події залежить від тяжкості травми і носить, як правило, симптоматичний характер.

Послідовність дій при наданні першої допомоги має бути такою:

1. У разі поранення необхідно зупинити кровотечу, обробити шкіру навколо рани і накласти стерильну пов'язку, що тисне (наприклад, при масивній кровотечі в ділянці обличчя перед накладенням пов'язки провести пальцеве притиснення артерії).

2. Прикласти до місця травми холод (гіпотермічний пакет, міхур з льодом або снігом).

3. Укласти потерпілого на спину, підклавши під голову і плечі валик з м'якої тканини, а якщо він непритомний - укласти його на бік (запобігти попаданню блювотних мас у дихальні шляхи).

4. Забезпечити повний спокій потерпілому (неприпустиме самостійне пересування) і постійне спостереження за його станом до прибуття медичних працівників.

У тих випадках, коли допомогу надає одна людина, слід запобігти вторинним травматичним ушкодженням голови та/або шиї, а саме - виключити рухливість шиї, надівши шийний комір.

Травма голови може супроводжуватися травмою ока - (забій очей, потрапляння стороннього тіла в око та ін.).

Перша медична допомога при травмі ока полягає в накладенні асептичної пов'язки на травмоване око і транспортуванні потерпілого в медичний заклад.

У випадках потрапляння стороннього тіла в око можна спробувати обережно змити його водою, направляючи цівку води через око від зовнішнього кута до внутрішнього.

Потім закрапати в пошкоджене око 3-4 краплі альбуциду і накласти стерильну пов'язку, використовуючи при цьому як перев'язувальний матеріал (бинт), так і підручні засоби.

Щоб забезпечити повний спокій (іммобілізацію) травмованого ока до надання кваліфікованої допомоги, потрібно обов'язково закрити пов'язкою обидва ока.

При неможливості видалення стороннього тіла необхідно звернутися по допомогу до медичного закладу.