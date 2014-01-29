З барбарису готують варення, желе, соки, сиропи, роблять настоянки.

Ягоди додають в соуси і супи, до смаженої яловичини і телятини. На Сході кладуть в плов, це приправа до шашлику та люля-кебабу.

Барбарис - природний антибіотик. Він покращує кровообіг, знижує тиск, допомагає імунній системі, корисний при хворобах печінки і нирок, пише Lady.tsn.ua.

В ягодах містяться речовини, які виводять з організму токсини, що сповільнюють процеси старіння і, за деякими даними, запобігають атеросклерозу і утворенню ракових клітин.

Препарати на основі барбарису використовують в офіційній медицині, наприклад, завдяки якостям згортати кров - в акушерсько-гінекологічній практиці. Протипоказання: вагітність та період грудного годування.