Чим небезпечне запалення сечового міхура
Цистит – це запалення сечового міхура, до якого можуть призвести бактерії, що живуть, за нормальних умов, у прямій кишці. Поки ці бактерії знаходяться в прямій кишці, вони не представляють ніякої загрози, але при попаданні їх в сечовий міхур, вони викликають інфекцію.
Першими симптомами циститу стають неприємні поколювання внизу живота і постійний тиск на сечовий міхур. Хворий починає часто ходити в туалет, але при цьому до кінця спорожнити сечовий міхур ніяк не виходить.
Слід зазначити, що при появі подібних симптомів просто необхідно негайно звернутися до лікаря.
Особливо небезпечними є наступні симптоми: підвищення температури тіла, зміну кольору сечі (вона стає каламутною, насичено-жовтою, іноді з домішками крові), поява різкого неприємного запаху мочи.
Перераховані вище симптоми можуть означати наявність пієлонефриту (запалення нирок і ниркових лоханок).
Це захворювання вимагає лікування антибіотиками, іноді хворому потрібна госпіталізація.
Як вже було сказано раніше, при перших же симптомах циститу необхідно звернутися до лікаря. Річ у тому, що вам потрібно буде зробити обстеження на наявність інфекції (найчастіше цистит викликає уреаплазма), а також потрібно здати посів сечі на мікрофлору.
Слід також відзначити, що посів сечі потрібно робити до початку прийому ліків, оскільки тільки в цьому випадку лікар зможе одержати повну картину захворювання.