Причини і симптоми стенокардії

Під поняттям стенокардія мається на увазі форма ІХС (ішемічна хвороба серця), що виникає із-за недостатньої кількості крові в його порожнині. Від інфаркту міокарда, стенокардія відрізняється тим, що в момент нападу болю в області груднини ніяких змін у серцевому м'язі не відбувається. У той час як при нападі інфаркту спостерігається некроз тканин серцевого м'яза. Народна назва стенокардії - грудна жаба.

Причини стенокардії

• Недостатність серцевого кровообігу в конкретний момент, наприклад, при виконанні фізичних навантажень.

• Атеросклероз серцевих артерій, тобто, звуження артерій, через що вони не здатні пропустити через себе потрібний об'єм крові.

• Артеріальна гіпотензія - зменшення припливу крові до серця.

Симптоми

Найвірнішою ознакою виникнення стенокардії є тягнучий, стискаючий або дуже сильний біль в області груднини. Вона може іррадіювати (віддавати) в шию, вухо, ліву руку. Напади такого болю можуть з'являтися і зникати, хоча зазвичай їх виникнення обумовлюється певними обставинами. Також у хворих можуть з'являтися нудота та печія. Складність встановлення правильного діагнозу полягає в тому, що не завжди люди, відчуваючи біль у вусі або в інших частинах тіла, пов'язують її з нападами стенокардії.

Важливо пам'ятати, що стенокардією не є біль, який проходить самостійно через півхвилини або ж після глибокого вдиху чи ковтка води.