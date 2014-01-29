Лікувальні властивості грейпфрута

Грейпфрут вважається дієтичним продуктом, який вступає в боротьбу із зайвими кілограмами. Це пов'язано з наявністю в його складі речовин, здатних розщеплювати і виводити холестерин, прискорювати обмін речовин і знижувати рівень цукру. Для нормалізації рівня холестерину в крові і зниження прийому інсуліну при діабеті, дієтологи рекомендують з'їдати мінімум один грейпфрут на день. Також цей фрукт є основою грейпфрутової дієти - для прискорення травлення необхідно за 20 хв перед кожним прийомом їжі з'їдати півгрейпфрута або випивати 100 гр свіжовичавленого грейпфрутового соку.

Людям із хворобами травного тракту, що пов'язані з низькою кислотністю шлункового соку, лікарі рекомендують вживати по 200-250 гр грейпфрутового соку. Літнім людям грейпфрут допомагає знизити артеріальний тиск і боротися з ознаками атеросклерозу. Крім цього речовини грейпфрута позитивно впливають на діяльність нервової системи, допомагаючи нормалізувати сон, зменшити головні болі.

Вітаміни плоду зміцнюють імунну систему і знімають набряки. Особливо корисно пити свіжовичавлений сік грейпфрута, апельсина і лимона вагітним жінкам в осінньо-зимовий період і під час несприятливої епідеміологічної обстановки.