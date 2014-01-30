Буряк - «пилосос» для печінки

Які корисні властивості буряка? Встановлено, що буряковий сік має унікальну властивість - він відновлює рівень гемоглобіну в крові. Але у нього маса інших корисних якостей, пише Сity-people.ru.

Про лікарські властивості столового буряка можна говорити нескінченно. Ще стародавні лікарі застосовували буряк при різних недугах. Містяться в буряку речовини, які сприяють зниженню кров'яного тиску і зменшують вміст холестерину в крові.

Буряк корисний і при захворюваннях печінки. У рослині міститься бетаїн, який активізує роботу клітин печінки і попереджає їх живе переродження.

Темні сорти буряка сприяють зміцненню стінок капілярів. Речовини, що містяться в коренеплодах, мають судинорозширювальну, протисклеротичну та заспокійливу дію. Вони сприяють виділенню надмірної рідини з організму і необхідні для нормальної роботи серця.

Буряк рекомендується для профілактики і лікування гіпертонії, атеросклерозу та інших захворювань серцево-судинної системи.

Коренеплоди буряка містять багато пектинових речовин, які захищають організм від впливу радіоактивних і важких металів, сприяють виведенню холестерину і затримують розвиток шкідливих мікроорганізмів у кишечнику.

Завдяки високому вмісту в коренеплодах буряків заліза і міді, вона застосовується і як засіб, що сприяє кровотворенню. Буряк застосовується при різних ступенях анемії і при станах, пов'язаних зі зниженою міцністю стінок кровоносних судин.

Корисний буряк при виснаженні організму і занепаді сил після перенесених захворювань. Рекомендується пити свіжий буряковий сік не менше трьох разів у день до їжі.

Буряк, як і морква і капуста, має протизапальні і ранозагоювальні властивості. Кашку їз сирих коренеплодів рекомендується прикладати до пухлин і виразок для їх розм'якшення, а також використовувати для зняття зубного болю. Буряк вважається відмінним засобом від цинги.

Увага! Людям, що страждають сечокам'яною хворобою та іншими порушеннями обміну речовин (при різних захворюваннях нирок і сечового міхура), слід обмежити вживання буряка через вміст в ньому щавлевої кислоти.